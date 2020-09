Bonucci su Pirlo: "Assomiglia più ad Allegri che a Sarri"

Leonardo Bonucci è stato protagonista della vittoria della prima Juventus di Pirlo, segnando un gol contro la Sampdoria. Al termine della partita, il centrale bianconero ha parlato del nuovo allenatore nonché ex compagno di squadra ai microfoni di Sky Sport. Fino a cinque anni fa i due condividevano lo spogliatoio. “Oggi Pirlo è il nostro allenatore. abbiamo massimo rispetto e disponibilità nei suoi confronti, per aiutarlo. Lavoriamo in una squadra composta da grandi uomini e campioni”.

Spazio anche per il paragone con i predecessori Sarri e Allegri. Bonucci non ha dubbi nell’accomunare Pirlo al secondo, soprattutto per una questione di tranquillità che trasmette: “Sono anche movimenti diversi, con Sarri ci muovevamo molto più di reparto, oggi si fa più uno contro uno e con una pressione aggressiva che ci fa recuperare molti palloni. Pirlo ha cambiato il modo di intendere calcio rispetto all’ultimo anno. Somiglia molto di più ad Allegri, trasmette molta serenità, come faceva da giocatore. Potevi dargli il pallone tra cinque avversari e non lo perdeva. Ora dà le giuste indicazioni”

OMNISPORT | 21-09-2020 07:33