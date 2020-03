Bordata di Maxi Lopez a Wanda, il web sceglie da che parte stare

Ennesima puntata dell’infinita telenovela che vede protagonisti Maxi Lopez e la sua ex moglie Wanda Nara, oggi compagna di Icardi. Stavolta il tutto è ambientato ai tempi moderni del Corona Virus e l’accento diventa particolarmente pesante e delicato. Il giocatore via twitter ha rimproverato la showgirl dandole dell’irrensponsabile per la scelta di lasciare la Francia – che pure non è sicura – per andare però proprio vicino al focolaio del virus.

Il tweet al veleno

Il 35enne bomber argentino, tornato a giocare in Italia, con il Crotone, dopo una stagione al Vasco de Gama, ha postato – mettendolo bene in evidenza con un cartello – un messaggio durissimo: “Hai portato i nostri figli da Parigi all’epicentro del contagio. Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all’altro, ti trasferisci e vai all’epicentro del contagio (Lombardia) in Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza”.

La foto sul lago

Wanda Nara infatti ha postato sul proprio profilo nelle ultime ore le foto dei cinque figli dalla villa della famiglia Icardi sul lago di Como: i primi tre (Valentino Gastòn del 2009, Constantino del 2010 e Benedicto del 2012) sono nati dalla relazione con Maxi Lopez.

Parla il popolo del web

Sui social quasi tutti si schierano dalla parte di Maxi Lopez: “Irresponsabilità totale, Maxi ti appoggio di cuore, hai tutte le ragioni” o anche: “Wanda, che Dio ti perdoni anche se Maxi non lo farà”, oppure: “C’è chi si crede immune al virus, povera gente”.

Qualcuno azzarda: “Hai ragione ma non sarebbe meglio parlarne in privato” o anche: “Non dovresti rendere pubbliche queste cose Maxi” e infine: “Wanda pensa di essere immune perché ha i soldi? Il virus non distingue tra ricchi e poveri, denunciala“.

SPORTEVAI | 30-03-2020 10:24