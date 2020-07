Borussia Dortmund, Haaland cambia numero

Troppo giovane per vedere il suo nome associato ad un numero di maglia. In futuro però questo potrebbe essere un momento importante nella storia calcistica di Erling Haaland. L’attaccante del Borussia Dortmund, infatti, vestirà la casacca 9 nella prossima annata tedesca ed europea.

Haaland si è fatto conoscere in questi anni da professionista e con le giovanili di club e Nazionale norvegese con svariati numeri, ultimo dei quali il 17 indossato con il Borussia Dortmund: con tale numero sulla schiena ha mostrato enormi cose, segnando sedici reti in pochi mesi.

Prima dell’esperienza al Borussia Dortmund, Haaland aveva stupito il mondo del calcio indossando la 30 del Salisburgo, la maglia che ha indossato fin qui per più tempo, sin dal 2016/2017 con la maglia del Molde. Club con cui nella prima stagione ha vestito anche la 19.

In Nazionale invece Haaland ha vestito dalla 14 al 19 nelle rappresentative giovanili, fino al 23 della prima squadra. Ora il 9 sulle sue spalle al Borussia Dortmund, quello dei grandissimi bomber mondiale, insieme all’11 simbolo massimo di chi deve segnare più goal possibili.

Il 9 del Borussia Dortmund è stato liberato da Paco Alcacer, trasferitosi al Villarreal: ora è sulla maglia di Haaland, acquistata immediatamente in maniera compulsiva da parte dei tifosi del club giallonero e dello stesso attaccante figlio d’arte, nato nel 2000 a Leeds.

Insieme ad Haaland hanno tra l’altro cambiato numero in vista della prossima stagione anche Emre Can, acquistato dalla Juventus a gennaio, e il belga Witsel: il centrocampista ex bianconero vestirà la 23, mentre Hazard punterà sulla prestigiosa 10 per provare a fare la storia col Borussia Dortmund.

OMNISPORT | 03-07-2020 20:30