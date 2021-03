Borussia, Haaland: 100 goal a vent'anni in 146 partite

E’ una vera e propria macchina da gol ed è ormai quasi difficile poter trovare i giusti aggettivi per descrivere Erling Haaland, il forte attaccante del Borussia Dtmd. Del resto a soli vent’anni, il bomber norvegese ha già raggiunto 100 goal tra i professionisti.

Nel big match contro il Bayern Monaco, con una doppietta che non è bastata ad avere la meglio sul letale rivale Lewandowski, Haaland ha toccato la cifra tonda tra club e Nazionale maggiore. Cento reti alle quali vanno aggiunte ovviamente anche quelle segnate nelle giovanili.

Nessuno, alla sua età, era mai arrivato così ion fretta alla cifra tonda. Sì perchè da Mbappé a Ibrahimovic, da Messi a Cristiano Ronaldo, nessuno era riuscito a spingersi così velocemente in tripla cifra. Senza limiti Haaland in vista dei ventuno anni che arriveranno il prossimo luglio.

Cento goal in 146 presenze per Haaland, una media incredibile che spazza via quelle dei colleghi di reparto: il più vicino è il quasi coetaneo Mbappé, riuscito a raggiungere la tripla cifra in 180 gare, mentre Messi ha toccato il traguardo a 210. Ronaldo a 301, dopo un avvio di carriera come esterno.

Come ha fatto Haaland ad arrivare ad una tale statistica? Siglando un goal a gara con il Borussia Dortmund, ovvero 45 in 46 partite, dopo averne realizzato 29 in 27 con il Salusburgo e 20 in 66 tra Molde e Bryne, quando aveva tra 16 e 18 anni. A completare il dato, sei centri in sette partite con la Nazionale maggiore norvegese.

I titoli di squadra sembrano essere ancora lontani per Haaland, vista la stagione altalenante del Borussia Dortmund, ma intanto Haaland sta spazzando via ogni record. In futuro è decisamente probabile un salto verso il Bayern Monaco come Lewandowski prima di lui.

OMNISPORT | 09-03-2021 15:58