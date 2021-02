Haaland: "Lewandowski è pazzo, io faccio un goal e lui ne fa tre"

Prendere esempio da chi ha più esperienza è quasi sempre un’ottima scelta: deve saperlo molto bene Erling Braut Haaland che sta cercando di tenere il passo di Robert Lewandowski in Bundesliga, ma il compito è alquanto arduo, visto che il polacco conta 26 goal ed il norvegese 17.

Il giovane attaccante del Borussia Dortmund in un’intervista a ‘ViaPlay’ ha parlato proprio di questa battaglia, a suo modo…”Quell’uomo è un pazzo, veramente un pazzo. Ogni volta che faccio un goal penso di avvicinarmi a lui, ma lui poi fa una tripletta come se fosse una cosa normale”.

Ma Haaland dopo lo scherzo spiega anche che lo vede come un punto di riferimento. “Prima di tutto, è incredibilmente bravo tecnicamente e nel gioco di costruzione. Guardo ogni partita del Bayern e imparo molto da loro in generale. È fantastico nel gioco di manovra, e non da ultimo nel posizionamento, sfruttando anche la posizione dei suoi compagni. Loro sanno sempre dove si trova. Riesce sempre a essere presente e a concludere le azioni offensive nel posto giusto”.

OMNISPORT | 24-02-2021 13:09