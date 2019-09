Bosco critica la lista Champions: vi dico chi andava escluso

La rosa della Juventus è ampia come mai lo è stata in passato, forse anche troppo visti i tagli necessari fatti per la lista di giocatori utilizzabili in Champions League. Esclusioni eccellenti che in molti hanno criticato ritenendole inopportune, ma che in un modo o nell’altro sono state necessarie da parte dello staff bianconero. Fra coloro che hanno apertamente bacchettato la scelta c’è il giornalista Andrea Bosco, secondo il quale erano altri i calciatori da tagliare.

La scelta che andava fatta – Parlando a Radio Bianconera infatti Bosco ha detto di non capire l’esclusione di Mandzukic e Emre Can (tra l’altro proprio Erme Can si è sfogato in maniera chiarissima): “Io non sono d’accordo su nessuna delle due esclusioni principali, anche se è stato un lavoro difficile per l’allenatore. Io avrei escluso Rabiot e Cuadrado e mi sarei tenuto sia Emre Can che Mandzukic”. Su quale possa essere il futuro del calciatore tedesco bosco è chiarissimo: “Escludo che la Juventus abbia detto all’ultimo ai giocatori che sarebbero stati fuori dalla lista Champions. Il giocatore ha fatto marcia indietro, poi se questo basterà per evitare la cessione a gennaio non lo so. Emre Can si è arrabbiato molto perché la Juventus ha commesso degli errori in fase di comunicazione”.

Palla a Sarri – Adesso toccherà al nuovo tecnico dimostrare ai tifosi e agli addetti ai lavori che la scelta è quella giusta, e dovrà farlo facendo strada nella massima competizione europea, che anche quest’anno è un obiettivo primario per il club piemontese. Primo appuntamento contro l’Atletico Madrid allo stadioWanda Metropolitano.

SPORTEVAI | 06-09-2019 10:41