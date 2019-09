Juventus, duro sfogo di Emre Can: "Sono arrabbiato e deluso"

Dal ritiro della nazionale tedesca Emre Can ha espresso tutto il suo disappunto per l'esclusione dalla lista della Champions League: "Sono scioccato e arrabbiato – ha detto ai cronisti -. La scorsa settimana il club mi aveva detto tutt'altro, poi ieri l'allenatore mi ha chiamato e in meno di un minuto mi ha detto che non sono in squadra".

"Proprio non me lo so spiegare, e ancora non mi hanno dato una motivazione per questa esclusione. Io però devo e voglio partecipare alla Champions League. L'allenatore non è stato sincero con me. Se l'avessi saputo prima, non avrei più giocato nella Juventus. Ora trarrò le mie conclusioni e parlerò con la società e il mio agente".

Oltre all'ex Liverpool è stato escluso anche Mario Mandzukic: l'esclusione del croato, che ha vissuto dalla panchina le prime due gare di campionato e che sembra ai margini delle gerarchie di Sarri, era nell'aria. Emre Can è stato utilizzato con buona continuità da Allegri nella prima stagione in bianconero, al netto di una breve pausa a inizio 2019 a causa di un intervento alla tiroide. Ora però l'arrivo di altri due centrocampisti, Ramsey e Rabiot, lo ha spinto in fondo alla 'classifica di gradimento' di Sarri. C'è quindi un posto per il gallese, pur oggetto misterioso dell'estate della Juventus a causa di un infortunio che lo ha costretto a saltare le amichevoli precampionato.

Ovviamente escluso anche Giorgio Chiellini: il capitano dei bianconeri è stato operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Intervento perfettamente riuscito e tempi di recupero fissati in sei mesi.

Questo quindi l'elenco dei giocatori che compongono la lista Champions della Juventus: 1 Szczesny; 2 De Sciglio; 4 De Ligt; 5 Pjanic; 6 Khedira; 7 Ronaldo; 8 Ramsey; 10 Dybala; 11 Douglas Costa; 12 Alex Sandro; 13 Danilo; 14 Matuidi; 16 Cuadrado; 19 Bonucci; 21 Higuain; 24 Rugani; 25 Rabiot; 28 Demiral; 30 Bentancur; 31 Pinsoglio; 33 Bernardeschi; 77 Buffon.

SPORTAL.IT | 04-09-2019 13:17