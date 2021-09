Bottas: "Avevo promesso al team che sarei andato a podio"

Dall’ultimo posto alla conquista di un podio inatteso, ma meritato. Complice anche la penalità di 5 secondi inflitta a Sergio Perez, il finlandese della Mercedes ha sfruttato al massimo la strategia studiata dal team che l’ha visto partire con Pirelli hard per poi passare alle medie, anche se nelle battute finali non è mai riuscito a trovare lo spunto necessario per avere la meglio su Perez.

La sua è stata una gara condotta tutta all’attacco, ma anche del clamoroso incidente avvenuto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen che ha improvvisamente rivoluzionato la corsa.

Una volta constatata l’impossibilità di superare Perez, Bottas ha preferito attendere gli eventi avvisato via radio dal team della penalità inflitta al pilota della Red Bull numero 11.

“Partire da così dietro non è mai semplice, ma avevo promesso al team che sarei andato a podio e ci sono riuscito”. Queste le prime parole pronunciate da un Bottas soddisfatto al termine della gara.

Il piazzamento a podio, e la contestuale retrocessione in quinta piazza di Perez, ha consentito alla Mercedes di incrementare il vantaggio sulla Red Bull in classifica Costruttori dove adesso il margine del team campione in carica è di 18 punti.

“Sono contento di aver portato a casa più punti della Red Bull e penso che non avrei potuto fare più di così considerando da dove partivo. Abbiamo perso dei punti a causa dell’incidente tra Lewis e Max, ma da parte mia è andata bene”.

OMNISPORT | 13-09-2021 12:16