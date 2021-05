Bottas: "Bella sensazione tornare in pole". Hamilton: "Gran lavoro di tutto il team"

“Una bella sensazione tornare in pole position, è passato un po’ di tempo dall’ultima volta. Sapevamo che la qualifica era il nostro punto debole, abbiamo lavorato molto su questo aspetto nel weekend e direi che il risultato è più che soddisfacente – Così Valtteri Bottas al termine delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo che lo ha visto restare davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton per soli 7 millesimi -. Per tutto il weekend ci siamo trovati così così con le gomme soft, siamo andati meglio con le medie. Domani partiremo con le medie e credo che questo ci dia l’opportunità di andare lunghi con il primo stint. Qual è la strategia di gara? Vincere”.

“Gran lavoro di Valtteri e di tutto il team, non ci aspettavamo di piazzare due macchine in prima fila qui a Portimao. Dobbiamo essere soddisfatti del lavoro fatto – aggiunge Hamilton -. “Verstappen? Credevo potesse tirar fuori il coniglio dal cilindro all’ultimo tentativo, ma neanch’io sono riuscito a migliorarmi”.

OMNISPORT | 01-05-2021 18:55