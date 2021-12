Bottas: "Macchine 2022? Non sono così differenti"

29-12-2021 18:16

C’è grande attesa per la rivoluzione regolamentare della F1 nel 2022, decisa per permettere a più scuderie di lottare per la vittoria. Valtteri Bottas, in un’intervista ad Autosport, ha espresso così il suo parere: “Si sentiva che le auto erano leggermente distanti in termini di deportanza nei due simulatori. Ma l’impressione generale, almeno durante le prove, non era così differente. Non possiamo ricostruire circostanze come quelle di stare in scia, ma non c’è una differenza pazzesca”.

“Forse c’è ancora un po’ meno deportanza ma, come ho detto, questo cambierà. Le auto utilizzate negli ultimi due anni sono state spettacolari, ma bisognerà attendere la prossima stagione per capire come saranno effettivamente quelle nuove. Se riuscissimo davvero a seguire più da vicino, allora dovrebbe essere ancora più divertente e penso che le auto del 2022 saranno veloci come le ultime. Speriamo che possa essere così”.

OMNISPORT