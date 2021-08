Bottas mette fretta alla Mercedes: "Sono sotto pressione"

La Formula 1 è andata in vacanza con la carambola del Gp di Ungheria, che tante polemiche ha causato.

La pessima partenza di Valtteri Bottas e il successivo errore di Lance Stroll hanno innescato un meccanismo a catena che ha compromesso la corsa di piloti come Max Verstappen, Sergio Perez e Charles Leclerc, questi ultimi due costretti al ritiro.

Qualche giorno dopo il fattaccio Bottas è tornato sull’argomento, facendo una rivelazione importante: quella di subire le eccessive pressioni, in particolare in chiave contratto, in scadenza al termine dell’attuale stagione.

Psicologicamente sarei molto più libero sapendo di poter concentrarmi sul 2022 e di condividere i progressi con la squadra. non essere in scadenza di contratto avrebbe certamente risparmiato un sacco di energie e mi avrebbe risparmiato pressioni inutili che disturbano. Comunque non sono triste perché sto pensando al futuro”.

Intanto a difesa del finlandese è intervenuto un illustre connazionale come Mika Hakkinen.

Il due volte campione del mondo (1998 e ’99), in una rubrica per l’edizione spagnola di ‘Motorsport’, ha preso con decisioni le parti di Valtteri, entrando nello specifico del suo delicato ruolo all’interno della Mercedes: “So cosa vuol dire affrontare il più grande pilota di una generazione, nel mio caso Ayrton Senna e aver lavorato con alcuni compagni di squadra molto competitivi durante la mia carriera”.

“Il lavoro di squadra con i piloti è un aspetto molto importante per un top team. La Mercedes sa meglio di chiunque altro cosa può succedere quando hai due piloti che combattono tra loro in un modo che può essere distruttivo. Parte del lavoro di Valtteri da quando si è unito a loro, è stato quello di lavorare al fianco di Hamilton, spingere il più possibile ma mantenere la comunicazione fluida”.

“Essendo compagno di squadra di Lewis, ha al suo fianco il concorrente più formidabile – ha concluso Hakkinen – È stato incredibile vedere quanto Valtteri sia stato calmo, controllato e determinato, quanto abbia continuato a lavorare nonostante la sfida e le facili critiche. Si concentra ogni fine settimana solo sull’attacco, dando il massimo per la squadra. Valtteri merita più credito per il lavoro che ha svolto”.

OMNISPORT | 12-08-2021 13:18