Bottas: "Potevamo fare una sosta sola"

14-11-2021 22:18

Queste le dichiarazioni di Valtteri Bottas dopo il terzo posto nel Gran Premio del Brasile: “Sorpreso da Max al via? Lui ha avuto buona partenza, ma la mia non è stata granché. Ho avuto del pattinamento, non so cosa sia successo. Mi è scivolata la frizione, ho cercato di rimediare ma lui era già davanti e non potevo più farci nulla. Poi mi sono difeso su Checo (Perez, ndr) ma sono andato largo. Il primo giro è stato un incubo per me. Dopo ho continuato a spingere e alla fine è stato un bel premio avere Lewis davanti e me al terzo posto. Sono un bel bottino di punti per il team. Strategia? Io credo che si potesse fare una sosta sola. Ero sorpreso di dovermi fermare una seconda volta, ma ci daremo un’occhiata stasera. Motori freschi? Il mio non è più così fresco. Ma quello di Lewis sì e sicuramente aiuta. Non fa una differenza enorme, ma la lotta in campionato è così equilibrata che ogni piccolo vantaggio aiuta. Mercedes su questa pista? Il passo è stato sorprendente, anche alla fine dello stint eravamo forti e non abbiamo fatto granché di diverso, la pista si è adattata a noi più di quanto ci aspettassimo“.

OMNISPORT