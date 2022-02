Bottas punge la Mercedes: "All'Alfa Romeo ho ritrovato serenità"

07-02-2022 13:46

Bottas non si nascnde: “Nel momento in cui ho firmato per l’Alfa Romeo – ha infatti detto il pilota di Formula 1 ai microfoni del podcast finlandese “Talking About Me” – ho riabbracciato una maggiore serenità”.

L’ultima stagione di F1 ha messo a dura prova la tenuta mentale di Bottas: “Quando avverti come un coltello puntato alla gola, è difficile restare lucidi. Il mio arrivo in Mercedes? Ricordo che prima del 2017 c’erano state delle discussioni fra Hamilton e Rosberg. Quando il tedesco ha deciso per i ritiro non capivo la sua decisione, ma ora posso capirlo con l’esperienza fatta l’anno scorso”.

Il numero 77, infine, ha confessato quali sono stati i suoi metodi per rilassarsi: “La sauna è un luogo sacro per me – ha aggiunto – dove, in alcuni casi, si beve anche qualcosa. Lo si fa non tanto per liberarsi della pressione, quanto per schiarire la testa e rilassarsi in vista del successivo weekend di gara. Devo dire che in alcune occasioni questa tecnica ha funzionato, in altre no”.

