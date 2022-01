Bottas: "Russia 2018? Dura lasciar vincere Hamilton"

06-01-2022 22:14

A gpfans.com, Bottas è tornato a parlare del Gran Premio di Russia 2018, quando dovette rinunciare al primo posto e darlo ad Hamilton: “È stata piuttosto dura, anche perché non è stato un bene per me dal punto di vista psicologico. Con il passare del tempo lo accetti, sempre se ti ritrovi nella situazione di essere in svantaggio a livello di punti”.

Nel 2022, Bottas sarà team leader in Alfa Romeo: “È uno dei grandi motivi per cui ho fatto questo cambiamento, e penso che mi piacerà – ha ammesso – sono pronto a prendermi grandi responsabilità. Sarà pazzesco pensare al fatto che sia la decima stagione in Formula 1, e sono certo di poter mettere a frutto tutto quello che ho imparato con Mercedes e Williams”.

