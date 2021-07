Bottas: "Siamo migliorati"

La Mercedes ha dominato le prove del pomeriggio in Ungheria: Valtteri Bottas, davanti a tutti, si è detto soddisfatto: “Non siamo andati male con le alte temperature come accade di solito? È difficile da interpretare. Ultimamente abbiamo fatto dei miglioramenti quando fa caldo. Oggi siamo migliorati. Non siamo in una brutta situazione, ma non si vede mai il quadro completo di tutto quello che fanno i team il venerdì”.

Sul caldo: “Soprattutto nei long run senti anche oltre 60° nell’abitacolo, quindi si suda tanto. Però in pista almeno trovi un po’ di aria. Diventa molto complicato per la gestione gomme. Fortunatamente non è sembrato che andasse troppo male per noi rispetto agli altri”.

OMNISPORT | 30-07-2021 16:47