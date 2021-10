Bottas: “Tra Hamilton e Verstappen nulla di personale”

22-10-2021 11:37

In questo campionato del mondo di F1 i momenti di tensione tra Max Verstappen e Lewis Hamilton non sono certo mancati, anzi…basti ricordare l’incidente di Monza, apice della rivalità in pista tra i due piloti.

Partendo da Austin fino ad arrivare all’ultimo Gp ad Abu Dhabi, è probabile che i due piloti possano di nuovo finire a contatto. Alla luce di ciò, Valtteri Bottas non crede che tra il sette volte iridato e il pilota olandese ci sia qualcosa di personale che vada oltre la semplice e naturale rivalità sportiva.

“Li ho visti chiacchierare tranquillamente in Turchia – ha dichiarato il finlandese destinato al passaggio in Alfa Romeo – il loro rapporto mi sembra assolutamente normale. In F1 non corri per farti degli amici e in pista devi battere il maggior numero di piloti possibile. Hamilton e Verstappen sono entrambi adulti, sono consapevoli del loro ruolo e della posta in palio. Tra loro secondo me non c’è nulla di personale“.

OMNISPORT