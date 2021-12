Bottas: "Verstappen non farà calcoli"

02-12-2021 19:16

Valtteri Bottas ha così spiegato la sua condotta di gara in vista del Gp In Arabia Saudita: “Ogni punto è super importante, Lewis ed io cercheremo di ottenere il massimo, ma allo stesso tempo siamo piloti ed abbiamo un rispetto reciproco. Inoltre, non credo che Max possa fare calcoli per la classifica durante la gara”.

“Naturalmente punto alla vittoria, che è sempre il mio obiettivo principale. In alternativa, punteremo a collezionare il maggior numero di punti possibili. Per questo vogliamo portare a termine un weekend senza intoppi”.

OMNISPORT