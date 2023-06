Bournemouth, Justin Kluivert si presenta: “Sono molto contento”

L’ex giocatore della Roma nel corso della prima intervista ai canali ufficiali del club: “Non vedo l'ora di entrare a far parte della famiglia e non vedo l'ora di conoscere i compagni e il nuovo allenatore”

26-06-2023 17:56

Dopo l’addio alla Roma, ed il trasferimento in Inghilterra al Bournemouth, il giocatore olandese Justin Kluivert si presenta ai nuovi tifosi nel corso di un’intervista ai canali ufficiali del club. Come riportato da Tuttomercatoweb, ecco le prime dichiarazioni dell’esterno: “Sono molto contento. Non vedo l’ora di entrare a far parte della famiglia e non vedo l’ora di conoscere i compagni e il nuovo allenatore. Quindi, sono molto contento”.

Prosegue poi Kluivert: “Credo di poter dire che sono abbastanza veloce e, il mio obiettivo è segnare gol ed essere importante per la squadra in attacco, ma anche in difesa”. Un commento sulle speranze e gli obiettivi del nuovo acquisto: ”Le mie speranze e ambizioni sono di essere molto importante per il club. Voglio essere quel tipo di giocatore e, sì, voglio solo fare del mio meglio, dare il massimo, so quali sono le mie capacità e voglio dimostrarlo per il club e per i tifosi e non vedo l’ora”.