Bove, il dg viola: "Ha convinto la squadra a giocare mercoledi'"

Il dirigente della Fiorentina: "Il presidente ha parlato direttamente con il papà"

“Siamo molto piu’ contenti e rilassati rispetto a ieri”. Lo ha affermato Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, dopo aver fatto visita al centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, ricoverato all’ospedale fiorentino di Careggi dopo essere stato colto da un malore in campo ieri sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze durante la partita Fiorentina-Inter di Serie A. “La situazione ovviamente deve rimanere sotto controllo, pero’ il ragazzo sta bene”, ha aggiunto. “Il presidente ci ha chiamato tutta la notte e stamattina ha parlato direttamente con il papa’ del ragazzo”. Edoardo Bove “e’ riuscito a parlare con la squadra, li ha convinti a giocare mercoledi’” in Coppa Italia contro l’Empoli a Firenze, “quindi scenderemo in campo subito mercoledi’ perche’ c’e’ voglia di tornare a vivere in fretta, grazie anche all’entusiasmo che Edoardo ci ha trasmesso”, ha detto Ferrari, dopo aver fatto visita al giocatore in ospedale. (ServizioDi Claudio Giovannini)