Boxe, Angela Carini è tornata: due avversarie travolte ai campionati italiani, in finale sfida Daniela Golino

Dopo le polemiche legate a Imane Khelif, la napoletana agli Assoluti di Seregno ha piegato Lucrezia Capuzzi e Valentina Moccia: derby per il titolo con la boxeur di Marcianise.

Riecco Angela Carini. Rieccola finalmente sul ring, protagonista nello sport che ama: la boxe. La pugile napoletana si è lasciata ormai alle spalle le polemiche, i veleni e i giudizi morali legati alla discussa sfida del primo turno delle Olimpiadi contro Imane Khelif, quella in cui s’era ritirata dopo una quarantina di secondi, al primo pugno della boxeur algerina. Adesso è pronta a giocarsi un titolo: quello italiano.

Boxe, ritorno vincente per Angela Carini

La “Tigre” ha guadagnato l’accesso in finale nella categoria 63 kg agli Assoluti di Seregno. Lo ha fatto in modo travolgente, vincendo nettamente la sfida dei quarti, in programma venerdì, e quella di semifinale, che si è tenuta nella serata di sabato. I suoi primi incontri veri – di fatto – dopo il tourbillon di Parigi, al di là di un’esibizione novembrina in quella che è diventata la sua nuova casa, il centro sportivo di Caivano.

La “Tigre” travolgente contro Capuzzi

Nei quarti la poliziotta partenopea ha avuto ragione di Lucrezia Capuzzi, 21enne studentessa universitaria di Pavia, detentrice di diversi titoli a livello giovanile, con un perentorio 5-0. Per tutti i giudici, Carini ha avuto la meglio col punteggio di 30-27, blindato soprattutto nel corso di una seconda ripresa che l’ha vista colpire ripetutamente la sua rivale. Nella terza, poi, la “Tigre” s’è limitata a controllare la situazione, evitando ulteriori affondi.

Il successo su Moccia e la finale contro Golino

In semifinale, poi, la storia s’è ripetuta contro Valentina Moccia, pugile della Boxe Conca d’Oro piegata con un altro verdetto unanime: 5-0. Piuttosto netto il successo di Carini, anche se Moccia ha tenuto il ring più che dignitosamente, riuscendo a creare non pochi grattacapi alla sua più esperta e blasonata avversaria. In finale, in programma nel pomeriggio-sera di domenica 8 dicembre (intorno alle 19), derby delle Fiamme Oro contro Daniela Golino. Un derby tutto campano. La rivale di Carini, infatti, è originaria di Marcianise, nel Casertano, e nel 2019 è giunta seconda agli Europei Youth.