Mike Tyson è tornato e sfiderà Evander Holyfield: la conferma

Il perché Mike Tyson e Evander Holyfield intendano celebrare in un terzo incontro il loro epico contrapporsi sul ring potrebbe essere ricondotto a questo momento storico. A questa fase di così abnorme difficoltà, nonostante scelte altrettanto controverse i due sfidanti e rivali sono pronti a salire di nuovo sul ring. Dopo le indiscrezioni che si sono susseguite in queste settimane, Holyfield ha confermato il progetto di un’esibizione. “Alcuni miei rappresentanti – ha detto all’emittente radiofonica ‘The 3 Point Conversion’ – stanno parlando con i suoi”.

Tyson-Holyfield: la conferma del loro incontro

Una conferma esplicita di quanto si sta organizzando e di quanto si voglia riportare sulla scena della boxe internazionale. “Ancora non abbiamo chiuso un accordo concreto, ma il discorso è ben avviato. Lui aveva ripreso a fare qualcosa, io anche. Quando la gente se n’è resa conto e ha visto che mi stavo allenando, allora ha cominciato a dire che ci saremmo potuti riaffrontarci. Dobbiamo essere tutti d’accordo, io rimango tranquillo. Match sulle tre riprese? Per me non è un problema”.

La sua Fondazione per i bambini

“Con la mia fondazione voglio aiutare i bambini e far capire loro che se uno si prende cura del proprio corpo quando è giovane e non ha brutte abitudini resta in piedi, e non deve preoccuparsi di che tipo di persona diventerà o se avrà bisogno dell’aiuto di qualcuno”, l’intervento del pugile.

Il video impressionante di Tyson su Instagram

Dal video postato sul suo profilo Instagram in avanti, Tyson non ha fatto che alimentare il mito di quegli scontri ai limiti del lecito, che hanno segnato la storia della boxe e reso il pugilato un affare personale tra Iron Mike, appunto e Holyfield. Il rientro dopo il carcere e la squalifica, seguita al morso all’orecchio dell’avversario sono immagini scolpite nella memoria di chi ha assistito e rivisto il loro secondo match.

A 53 anni, Tyson è ancora un campione dai colpi tecnici e dal fisico imponente, di una potenza e di una velocità insuperabili quando di tratta di combattere. Per volontà e per necessità e le tante vite che ha deciso di tentare.

VIRGILIO SPORT | 18-05-2020 16:10