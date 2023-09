Braga-Napoli, moviola: su rigore tolto e fuorigioco sul gol responsabilità del Var

La prova del fischietto olandese Gözübüyük in Portogallo per il debutto degli azzurri in Champions analizzata ai raggi X: decisiva la tecnologia

21-09-2023 06:22

Per il debutto del Napoli nella fase a gironi di Champions League l’Uefa ha designato un arbitro esperto, l’olandese Serdar Gözübüyük. Internazionale dal 2012, Gözübüyük ha diretto diverse volte la nazionale italiana e i club italiani nelle coppe europee. In totale può vantare 10 partite in Champions League e 26 in Europa League, ma come se l’è cavata ieri nel match vinto dagli azzurri per 2-1?

I precedenti col Napoli del fischietto olandese

Gözübüyük ritroverà la squadra azzurra otto stagioni dopo l’ultima volta. Con il Napoli, infatti, c’è un precedente ma in Europa League: l’olandese aveva diretto Midtjylland-Napoli finita 1-4 per la squadra di Maurizio Sarri nel girone della stagione 2015/16.

Braga-Napoli, Gözübüyük ha ammonito 9 giocatori

Assistito da Erwin Zeinstra e Johan Balder, con quarto uomo Marc Nagtegaal; Dennis Higler al VAR e all’AVAR Rob Dieperink, l’arbitro olandese ha ammonito nove giocatori, di cui 6 della squadra di Garcia: 19′ p.t. Anguissa (N), 41′ p.t. Osimhen (N), 45′ p.t. Djaló (B), 10′ s.t. José Fonte (B), 11′ s.t. Politano (N), 21′ s.t. Borja (B), 34′ s.t. Raspadori (N), 41′ s.t. Olivera (N), 48′ s.t. Juan Jesus (N).

Braga-Napoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. All’11’ stacco di Osimhen di testa, la palla colpisce la traversa ma non oltrepassa la linea. La goal line technology non sbaglia. Al 33′ contatto in area tra Niakaté e Osimhen, con l’arbitro Gozubuyuk che dopo aver aspettato la fine dell’azione con il Napoli che sfiora due volte la rete – assegna il rigore agli azzurri.

Richiamato al VAR, però, il fischietto olandese cambia la sua decisione: fallo in attacco del nigeriano e penalty giustamente cancellato. Al 44′ sul gol di Di Lorenzo c’è qualche dubbio sulla posizione di Osimhen che però è perfettamente regolare. Il check con il Var conferma.