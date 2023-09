Pagelle Braga-Napoli 1-2: Di Lorenzo una garanzia, Ostigard tradisce, Anguissa dove sei? 

Gli azzurri aprono con un successo sofferto la loro Champions League: il capitano il migliore con Zielinski, troppi errori del norvegese, il camerunese delude ancora

20-09-2023 23:22

Il Napoli apre con una vittoria la sua avventura stagionale in Champions League: battuto di misura il Braga in una partita in chiaroscuro per la squadra di Garcia. Buon primo tempo, in cui gli azzurri confermano di avere qualche problema nel convertire le occasioni da gol nonostante l’1-0 di Di Lorenzo; nella ripresa vistoso calo, soprattutto a centrocampo: il Braga pareggia con Bruma, ma un autogol di Niakate fa esultare i partenopei.

Braga-Napoli, la chiave della partita

Napoli sprecone nel primo quarto, fortunato nella ripresa. Gli azzurri creano tanto nel primo tempo chiudendo sull’1-0, poi cala vistosamente nella ripresa: Garcia non indovina i cambi e il Braga trova l’1-1. Nel momento peggiore, un autogol dà i 3 punti ai partenopei, graziati al 95’ dal palo di Pizzi.

Cosa ha funzionato nel Napoli

Nel primo tempo il Napoli crea palle gol con continuità, tenendo un buon ritmo e sfruttando soprattutto la superiorità tecnica dei suoi attaccanti.

Cosa non ha funzionato negli azzurri

Il centrocampo non è più il fulcro della manovra, non sappiamo se per scelta di Garcia, che o perché le gambe non girano. La condizione resta problematica: il Napoli cala nella ripresa, soffre perché non è squadra abituata a difendersi. Incassa l’1-1, va vicino anche a prendere il 2-2. In 5 partite un solo clean sheet per Garcia.

Le pagelle del Napoli

Meret 6 – La pioggia battente lo obbliga alla massima attenzione nelle uscite alte. Incolpevole sul gol, salvato dal palo al 95’.

La pioggia battente lo obbliga alla massima attenzione nelle uscite alte. Incolpevole sul gol, salvato dal palo al 95’. Di Lorenzo 7 – Il capitano prova a tirare su il Napoli: imposta, spinge, rifinisce, impegna Matheus e poi sblocca l’incontro con un sinistro al volo da attaccante. Ma ormai non stupisce più.

– Il capitano prova a tirare su il Napoli: imposta, spinge, rifinisce, impegna Matheus e poi sblocca l’incontro con un sinistro al volo da attaccante. Ma ormai non stupisce più. Rrahmani SV – lascia il campo dopo 12’ per un problema muscolare; (dal 13’ Ostigard 4,5 – Qualche errore di posizione a cui rimedia con la prepotenza atletica, poi perde il sanguinoso pallone da cui nasce l’1-1 e nel recupero favorisce l’occasione del potenziale 2-2).

– lascia il campo dopo 12’ per un problema muscolare; (dal 13’ – Qualche errore di posizione a cui rimedia con la prepotenza atletica, poi perde il sanguinoso pallone da cui nasce l’1-1 e nel recupero favorisce l’occasione del potenziale 2-2). Juan Jesus 5 – Riesce a lungo a imporre fisico ed esperienza, ma lasciato solo da Ostigard si perde Bruma sull’1-1.

– Riesce a lungo a imporre fisico ed esperienza, ma lasciato solo da Ostigard si perde Bruma sull’1-1. Olivera 6,5 – Gli esteti non lo apprezzano, ma l’uruguaiano dà sostanza e si fa sentire in anticipo.

– Gli esteti non lo apprezzano, ma l’uruguaiano dà sostanza e si fa sentire in anticipo. Anguissa 5 – Un anno fa dominava contro il centrocampo del Liverpool, oggi non incide.

– Un anno fa dominava contro il centrocampo del Liverpool, oggi non incide. Lobotka 5,5 – Il Napoli non cerca più di uscire dal basso, il gioco passa più in verticale o dalle fasce e lo slovacco diventa un giocatore qualunque. Cerca di rendersi utile in recupero.

– Il Napoli non cerca più di uscire dal basso, il gioco passa più in verticale o dalle fasce e lo slovacco diventa un giocatore qualunque. Cerca di rendersi utile in recupero. Zielinski 6,5 – Meno brillante in ricamo rispetto alle recenti uscite, ma il polacco gioca la solita valanga di palloni, soprattutto verso Kvaratskhelia. Nella ripresa si divora il gol del 2-0, poi rimedia propiziando il 2-1 (dal 45′ st Natan SV – Primi minuti in azzurro).

– Meno brillante in ricamo rispetto alle recenti uscite, ma il polacco gioca la solita valanga di palloni, soprattutto verso Kvaratskhelia. Nella ripresa si divora il gol del 2-0, poi rimedia propiziando il 2-1 (dal 45′ st – Primi minuti in azzurro). Politano 6,5 – Corsa, intensità nel pressing, qualche lettura errata, ma l’esterno azzurro conferma il suo ottimo avvio di stagione (dal 21’ st Raspadori 5,5 – Entra quando la squadra cala, ma prova a inventare).

– Corsa, intensità nel pressing, qualche lettura errata, ma l’esterno azzurro conferma il suo ottimo avvio di stagione (dal 21’ st – Entra quando la squadra cala, ma prova a inventare). Osimhen 6,5 – Impreciso e sfortunato nel primo tempo, in cui fallisce due gol e colpisce un palo e una traversa. Ma si dà da fare, tenendo in ansia la difesa portoghese. Firma la sponda per l’1-0 del capitano (dal 45’ st Simeone SV ).

– Impreciso e sfortunato nel primo tempo, in cui fallisce due gol e colpisce un palo e una traversa. Ma si dà da fare, tenendo in ansia la difesa portoghese. Firma la sponda per l’1-0 del capitano (dal 45’ st ). Kvaratskhelia 6 – Segnali di vita dal georgiano, che sfida costantemente l’avversario: regala qualche emozione e tiene il Braga in apprensione sul suo lato. Sostituito quando pare in crescita (dal 21’ st Elmas 5,5 – Dovrebbe entrare per dare sostanza in mezzo, Garcia lo manda in fascia. E lui finisce a fare il terzino).

Top e Flop del Braga

Il Top

Matheus – Tre veri miracoli nei primi 10 minuti, su Osimhen (due volte) e Di Lorenzo. Non può nulla sul sinistro del capitano azzurro.

Il Flop

Niakate – A lungo pare lui quello solido nella coppia col lo stagionato Fonte, poi il disastroso intervento su cross di Zielinski regala il gol partita al Napoli.

Il tabellino di Braga-Napoli

Braga-Napoli 1-2

Braga (4-2-3-1): Matheus; Victor Gomez, Fonte, Niakate, Borja; Carvalho (dal 22’ Zalazar), Al Musrati; Alvaro Djalò (dal 32’ st Banza), Horta, Bruma; A. Ruiz (dal 41′ st Pizzi). All. Amorim

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (dal 13’ pt Ostigard), Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (dal 45′ st Natan); Politano (dal 22’ st Raspadori), Osimhen (dal 45’ st Simeone), Kvaratskhelia (dal 21’ st Elmas). All. R. Garcia

Arbitro: Gozubuyuk (Olanda)

Marcatori: Di Lorenzo (N) al 46’ pt, Bruma (B) al 39’ st, aut. Niakate al 43’ s.t..

Note: ammoniti Anguissa (N), Osimhen (N), A. Djalò (B), Fonte (B), Politano (N), Borja (B), Raspadori (N), Olivera (N), Juan Jesus (N). Recupero: 5’ pt, 5’ st. Spettatori 18.422