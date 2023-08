Tragedia in Brasile, morto Deon: l'attaccante Bahia ha avuto un infarto in allenamento

Comunità bahiana sconvolta per l'improvvisa scomparsa di Deon, ragazzo di 36 anni colto da un infarto mentre preparava la prossima gara del suo club

10-08-2023 09:22

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Tragedia in Brasile. Durante l’allenamento è infatti morto a causa di un infarto il calciatore del Bahia de Feira José Aldean Oliveira Neto, meglio conosciuto come Deon. Il 36enne ha accusato un malore a seguito del quale sono arrivati immediati i soccorsi: non c’è stato, però, nulla da fare sfortunatamente. Ad annunciare la scomparsa dell’attaccante è stato il suo ex club l’Esporte Clube Bahia rivelando al mondo il dramma che ha sconvolto l’intera nazione.

Chi era Deon, un’istituzione bahiana

Deon a Bahia è stato quasi un’istituzione. Ha militato in diverse formazioni del distretto sempre provando a fare ciò che gli riusciva meglio: gol. Tra le casacche indossate dal giocatore ricordiamo, oltre a quelle già citate, quelle di Fluminense de Feira, Juazeirense, Atlético de Alagoinhas e Jacobina. La Federcalcio bahiana ha diffuso un comunicato con la notizia dell’improvvisa scomparsa di José confermando la notizia che circolava di arresto cardiaco.

Il 2023 di Deon, alla sesta stagione nel Bahia de Feira

Nel 2023 Deon aveva complessivamente collezionato 23 presenze realizzando anche 5 gol con l’aggiunta di un assist. Un bottino comunque importante che testimoniava la centralità dell’attaccante nel progetto della formazione bahiana. Con la quale, tra l’altro, era alla sesta stagione.

Insomma, una notizia improvvisa e terribile che ha scosso il gruppo del Bahia de Feira, club appartenente alla quarta divisione, che era intento a preparare la prossima imminente sfida. Dal suo Brasile non è di fatto mai uscito, con la sua carriera che è rimasta circoscritta nel nord-est della nazione. Tutte le squadre presso le quali ha militato hanno voluto ricordarlo e omaggiarlo attraverso note su social e i propri siti.