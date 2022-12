Brasile, Thiago Silva: "Siamo forti, anche mentalmente. Neymar? Indispensabile"

07-12-2022 11:24

Primo capitano della storia del Brasile a guidare la Selecao in tre edizioni diverse del Mondiale e assistman più anziano della storia della kermesse. Thiago Silva, difensore vederoro del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua Nazionale attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport: “Noi siamo forti, anche nella testa. Mi sono arrabbiato con un giornalista perché ha detto che contro la Corea è stato tutto troppo facile. No, aspetta, noi abbiamo studiato e lavorato tantissimo per preparare il match. È una mancanza di rispetto a noi e ai coreani dire che è stata una vittoria troppo semplice”.

Spazio, poi, ad un pensiero sull’importanza di Neymar nel rendimento della Nazionale pentacampione: “Con Neymar il nostro modo di essere cambia tantissimo, lui è indispensabile. Ha passato un’ultima dura settimana, ha giocato l’ottavo di un Mondiale con due soli allenamenti nelle gambe. Ha dimostrato di essere concentrato al 100% sulla Coppa, di volerla fortemente”, ha spiegato.