Breda si riprende il Livorno

Non è durata neanche due mesi, pausa invernale compresa, l'avventura di Paolo Tramezzani sulla panchina del Livorno. Attraverso un comunicato diramato in giornata la società toscana ha reso noto di avere richiamato Roberto Breda, che era stato allontanato per fare spazio all'ex assistente di Gianni De Biasi.

I labronici occupano mestamente l'ultima posizione della classifica della serie cadetta con 13 punti soltanto. Nell'ultimo turno hanno perso in casa (0-3) con l'Ascoli.

SPORTAL.IT | 03-02-2020 16:42