Bremer: il Napoli si inserisce nella corsa al difensore

15-07-2022 12:25

L’addio di Koulibaly da Napoli e quello probabile di De Ligt dalla Juventus hanno sconvolto i piani di mercato dell’Inter, fino a pochi giorni fa, vicina all’acquisto di Bremer.

Come si apprende dalle colonne di Tuttosport, sempre più squadre sarebbero sulle tracce di Gleison Bremer.

Bianconeri e nerazzurri si sfidano in una gara a chi prima trova la giusta disponibilità di denaro, ma prima servirà la partenza dei big difensivi (l’olandese per Madama, Skriniar per i nerazzurri). Chi invece potrebbe affondare già il colpo però è proprio il Napoli, che ha ormai monetizzato dalla cessione di Koulibaly.

Anche gli azzurri quindi sono rientrati in corsa e per i bianconeri e nerazzurri si fa sempre più complicata. Bremer è un profilo che piace molto a Spalletti e andrebbe proprio a chiudere la falla creata dall’addio del senegalese, volato a Londra, sponda Chelsea.

