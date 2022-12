Brescia, Cellino rinnova la fiducia a Clotet

15-12-2022 10:41

Pep Clotet resta sulla panchina del Brescia e incassa la fiducia a lungo termine del presidente Massimo Cellino.

Due giorni dopo la sconfitta interna per 2-0 contro il Parma, secondo ko casalingo consecutivo senza gol segnati dopo lo 0-3 contro la Reggina, avevano iniziato a fioccare voci sul possibile esonero del tecnico catalano, smentite però dal numero uno delle Rondinelle attraverso un Tweet pubblicato sul profilo ufficiale della società.

“Clotet ha la mia totale fiducia e non c’è nessun countdown o ultimatum in vista della partita di Pisa” ha tagliato corto Cellino.

L’ex allenatore della Spal non sembra quindi rischiare il posto, anche se la partita contro i lanciatissimi nerazzurri, imbattuti da 11 partite dopo il ritorno in panchina di Luca D’Angelo, potrà dire molto sulle ambizioni del Brescia, al momento in zona playoff dopo aver toccato anche il primo posto alla settima giornata, in coabitazione con Frosinone e Bari.