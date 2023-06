Brescia-Cosenza, Balata: “Mi sento sconfitto”

Dopo i disordini nel ritorno dei play out, interviene il presidente della Lega di Serie B: “Ci dobbiamo interrogare tutti”

02-06-2023 10:41

I disordini di Brescia-Cosenza hanno scosso anche le istituzioni, come il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata: “Quanto accaduto a Brescia è sotto ogni profilo ingiustificabile e va condannato con forza. Sono però avvilito e profondamente scosso. In 6 anni, circa, di presidenza non vi erano mai stati episodi di violenza come quelli ai quali abbiamo assistito ieri sera allo stadio Rigamonti. Anzi la nostra categoria si è sempre distinta per l’assenza di aggressioni e discriminazioni. Mi sento sconfitto. Mi interrogo e credo che lo dobbiamo fare tutti sul perché possano verificarsi situazione di tale violenza in occasione di un evento sportivo che dovrebbe generare gioia”.