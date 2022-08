02-08-2022 13:20

Un nome caldissimo per il mercato di Serie B e anche per una big d’Europa. Matteo Tramoni è l’oggetto di desideri di molte società, dopo aver convinto in Serie B con la casacca del Brescia. Per lui 42 presenze e 8 gol con la maglia delle rondinelle tra campionato, playoff e coppa Italia e il talento francese classe 2000 potrebbe salutare il Cagliari nuovamente, attualmente proprietaria del cartellino.

Tramoni potrebbe tornare proprio al Brescia, che può far leva sul fatto che il Cagliari non ha intenzione di puntare sul calciatore originario di Ajaccio. Nel Brescia invece si ritroverebbe in un meccanismo già collaudato, ma occhio alla forte concorrenza del Pisa, che ha intenzione di dargli fiducia e di puntare con decisione a una stagione al vertice della Serie B. In mezzo alle due big della serie cadetta c’è l’Olympiacos, che consentirebbe a Tramoni di mettersi in gioco in un campionato europeo e di giocare in Europa League con la casacca biancorossa. Una trattativa destinata ad accendersi nelle prossime ore.

