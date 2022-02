Brescia, Filippo Inzaghi rimane sulla panchina delle Rondinelle

09-02-2022 19:37

Torna il sereno tra il tecnico del Brescia Filippo Inzaghi e il patron Massimo Cellino. Nei giorni scorsi Super Pippo era stato a sorpresa esonerato in favore di Diego Lopez, allenatore abituale di Cellino, ma alla fine si è concluso tutto con un nulla di fatto. Decisivo, per il buon esito del vertice tenutosi oggi, il responsabile dell’area tecnica Francesco Marroccu, che si è anche preso la briga di parlare con i cronisti. Ecco le sue parole:

“Questo incontro è stato voluto da entrambi: serviva un chiarimento. Inzaghi voleva riprendere il suo ruolo nella convinzione che ci fossero da ambo le parti entusiasmo e fiducia nella possibilità di realizzare il nostro progetto. Così è, e allora ripartiamo con convinzione verso la Serie A, l’obiettivo che ci siamo dati”.

Inzaghi ha normalmente diretto oggi l’allenamento della squadra. Dopo 21 giornate di campionato, il Brescia è terzo in classifica e in piena corsa per la promozione diretta in A: i lombardi sono infatti a -1 dal Pisa e a -2 dalla capolista Lecce. La prossima sfida sarà domenica in casa contro l’Alessandria.

OMNISPORT