Brescia, Massimo Cellino sogna di tornare in Serie A

Il patron del Brescia Massimo Cellino ha parlato dopo l’ufficialità del rinnovo dell’allenatore Davide Dionigi fino al 2022:

“A lui per questa stagione chiedo di salvare il Brescia e di cominciare ad impostare il lavoro, con un’idea di gioco precisa, in vista della prossima quando punteremo a tornare in serie A. Siccome quando è arrivato, dopo essere partito bene, l’ho visto troppo ansioso e frenetico nel voler fare la rimontona per raggiungere i primi posti in classifica, ho capito che dovevo dargli delle certezze. Ora sa che ha un anno e mezzo di tempo per riportarci in alto. Anche perché sapete come la penso: la serie A deve arrivare quando è matura, altrimenti ci si fa male”.

Poi una parola anche sul mercato della squadra:

“Dionigi vuole due esterni di corsa? L’erba voglio non cresce nemmeno nel giardino del re. Abbiamo 28 giocatori semmai sono anche troppi. E come non li conosco ancora bene io che li ho presi, figuriamoci lui. Ha 20 partite a disposizione per capire su chi può contare. Ho sottomano un giocatore di qualità, ci serve quello. In rosa ne abbiamo altri bravi, bisogna far uscire le loro caratteristiche. Gli addii di Torregrossa e Sabelli? Per Ernesto mi spiace molto, volevo tenerlo, ma non è stato possibile. E se qualcuno pensa che mi sia arricchito con la sua cessione sappia che se l’avessi dato in estate al Torino avrei guadagnato molto di più”.

OMNISPORT | 21-01-2021 13:25