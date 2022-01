Brescia, offerte dall'Argentina per Palacio

26-01-2022 16:52

Rodrigo Palacio potrebbe dire addio al Brescia e all’Italia a gennaio. Secondo quanto riporta BresciaOggi, l’ex attaccante dell’Inter ha ricevuto un’offerta da parte del Banfield, che si era già fatto avanti nei giorni scorsi.

Il rilancio potrebbe convincere il Trenza a tornare in Argentina: le Rondinelle avrebbero già individuato il sostituto del giocatore, La Mantia. Palacio, 39 anni, è approdato in Italia nel 2009: in Serie A ha vestito le maglie di Genoa, Inter e Bologna.

