Serie B, 20° giornata: pareggiano Brescia e Pisa, l'Alessandria stende il Benevento

22-01-2022 18:15

Si sono giocate oggi alcune partite della 20° giornata di Serie B. Il Como pareggia in casa 1-1 contro il Crotone, reti di Cerri e Maric. Successo invece del Monza, che supera in casa la Reggiana per 1-0 e sale fino al quinto posto. Di Mota la rete del successo lombardo.

Pareggio tra Spal e Pisa (0-0, così come tra Brescia e Ternana (1-1). La distanza tra le due capoliste (Pisa 1° e Brescia 2°), rimane dunque di un punto, 39 contro 38. Bel successo esterno invece per l’Ascoli, che castiga 3-1 il Cosenza. Di Collocolo, Caligara e IIev le reti marchigiane.

Infine, successo interno dei piemontesi dell’Alessandria, che vince 2-0 sul Benevento con le reti di Lunetta e Chiarello.

OMNISPORT