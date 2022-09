Brighton: De Zerbi nuovo allenatore

19-09-2022 10:00

Avvicendamento in panchina per i “Seagulls che vedono l’ex tecnico Potter ormai aver presoil posto di Tuchel al Chelsea e Roberto De Zerbi sedersi sulla panchina del Brighton.

Avventura in Premier quindi per il tecnico bresciano che allenerà un club attualmente al quarto posto della Premier League con cui ha firmato un contratto quadriennale. L’annuncio è stato dato dalla società sui propri social.

“Abbiamo esaminato numerosi candidati eccellenti, ma Roberto era la nostra scelta numero uno sin dall’inizio, l’unico con cui abbiamo parlato. Non è un segreto che il nostro presidente segua allenatori in rampa di lancio, in Europa e nel mondo, e riteniamo che Roberto sia la persona giusta perché il Brighton continui a progredire, per lavorare con questo gruppo eccezionale di calciatori”.

Queste le dichiarazioni di Paul Barber, vicepresidente e amministratore delegato del Brighton.