Brighton: fila di estimatori per il baby Caicedo

15-08-2022 12:00

Le ottime prestazioni in queste prime due giornate di Premier League del giovane Moises Caicedo ha attirato le attenzioni di diversi club inglesi. Come riporta il Mirror, sul centrocampista del Brighton ci sarebbero gli occhi di ben tre top club di Premier, ovvero Manchester United, Arsenal e Westham: gli ultimi due si sono già palesati con alcune offerte rigettate dalla squadra biancoblu, mentre il Manchester United per il momento si è limitato a mandare degli osservatori ai primi due match della squadra titolare del cartellino

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE