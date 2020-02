Brignone: "L'influenza è passata"

Federica Brignone ha fatto il punto prima delle gare di Crans Montana. "Sto meglio, l'influenza è passata e sono in netto miglioramento – ha detto -. La scorsa settimana ho pagato i tanti viaggi, i tanti week-end, le gare, poi è arrivata anche la malattia e il mio corpo si è rifiutato di essere ancora sollecitato. Ma va bene così: mi sono riposata per qualche giorno e ora sono pronta a ripartire".

"Questa pista mi ha spesso portato fortuna in passato, non saprei dire perché – ha aggiunto -. Mi è sempre piaciuta: la neve che troviamo mi piace, mi piace il tipo di pista, le pendenze sono adatte a me. Per venerdì mi aspetto di fare una bella discesa, spero di fare tutte le sezioni nel modo giusto. Devo ancora migliorare un po' nella parte centrale più pianeggiante, ma sono fiduciosa. Per il resto, io posso controllare la mia gara, poi vedremo il tempo alla fine".

SPORTAL.IT | 20-02-2020 17:32