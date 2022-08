Brooklyn Nets, Kevin Durant dà un ultimatum alla proprietà

09-08-2022 10:46

Kevin Durant avrebbe posto una condizione piuttosto importante per garantire alla dirigenza dei Nets la sua permanenza a Brooklyn.

Stando a quanto riportato da The Athletic, l’ex giocatore dei Warriors avrebbe infatti chiesto il licenziamento di Steve Nash e del General Manager Sean Marks per rimanere in maglia bianconera e abbandonare l’idea di voler cambiare aria.

Visto il prezzo da pagare e il sostegno mostrato dal proprietario Joe Tsai ai suoi uomini, è difficile che la volontà di KD si concretizzi e, pertanto, la sua situazione resterà da monitorare nelle prossime settimane quando, finalmente, una tra Boston Celtics, Toronto Raptors e Miami Heat potrebbe imbastire l’agognata trade per portarlo via da Brooklyn.