Brozovic brucia le tappe, vuole esserci con la Juventus

03-11-2022 17:10

Marcelo Brozovic continua il suo percorso riabilitativo in attesa di tornare a correre sul rettangolo verde. Nell’allenamento di oggi ha preso parzialmente parte ad una serie di esercizi di gruppo, dimostrando una discreta tenuta fisica.

Dopo aver saltato 9 partite dall’inizio dell’anno, 5 in campionato e 4 in Champions League, ora l’obiettivo è essere quantomeno convocato per il big match di domenica con la Juve di Max Allegri.

Ma non è l’unica convocazione in cui spera: da vicecampione del mondo in carica, Marcelo strizza l’occhio al c.t. Zlatco Dalic, augurandosi di poter essere, come sempre, uno dei perni fondamentali della sua nazionale anche in Qatar.