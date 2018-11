Brozovic ed il coccodrillo impazzano sui social

Se lo soprannominano “Epic Brozo” un motivo ci sarà. Il centrocampista croato dell’Inter Marcelo Brozovic è un personaggio dentro e fuori dal campo e le sue trovate diventano immediatamente virali. Durante la partita col Barcellona che i nerazzurri hanno perso per 3-0 l’unica cosa a strappare un sorriso ai sostenitori nerazzurri è stata la sua maniera di provare a neutralizzare un calcio di punizione del limite dell’area di rigore, straiandosi dietro la barriera per fare in modo che Suarez non calciasse sotto approfittando del fatto che i calciatori nerazzurri avrebbero saltato per evitare di farsi scavalcare. Tutto questo è stato ribattezzato come “La mossa del coccodrillo”, che già in passato era stata vista sui campi di calcio ma mai in una gara di richiamo come può essere un big match di Champions.

Bene, adesso Brozovic ha cavalcato l’onda, perché se in campo sta sfornando grandi prestazioni (non ultima quella con la Lazio dov’è andato anche a segno) anche su Instagram è un protagonista. Sul suo profilo ufficiale infatti è apparso sdraiato in casa sua con indosso proprio un costume di alligatore, scatenando l’ilarità dei suoi followers e la notizia ha fatto presto il giro dei social impazzando anche su Twitter. In un momento comunque felice per i nerazzurri tutto questo sottolinea la grande serenità che si respira in tutto l’ambiente, le polemiche e i timori di inizio stagione sembrano essere stati spazzati via e finalmente su Appiano Gentile splende nuovamente il sereno.

SPORTEVAI | 04-11-2018 11:02