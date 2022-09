Brozovic salva l'Inter nel finale: un buon Torino cade 1-0

10-09-2022 20:25

L’Inter riesce a portarsi a casa i tre punti contro un ottimo Torino grazie a una rete nel finale di Marcelo Brozovic un grande assist di Nicolò Barella. I nerazzurri però fanno una grandissima fatica a superare le resistenze della banda di Juric, che va più volte al gol soprattutto con uno scatenato Vlasic. Solamente l’esperienza e il talento del capitano Samir Handanovic salvano i nerazzurri da una sconfitta che alla fine poteva anche starci.

L’Inter ha vinto tutte ultime quattro gare interne contro il Torino in Serie A; i nerazzurri non collezionavano almeno quattro successi casalinghi di fila contro i granata in campionato dal periodo compreso tra il 1969 e il 1976 (sette vittorie di fila in quel caso).

Decisivo Marcelo Brozovic, che ha segnato il suo secondo gol in campionato, reti arrivate in ognuna delle ultime due gare del torneo: il croato ha segnato un gol per due partite di fila soltanto per la seconda volta in 239 gare di Serie A (in entrambi i casi nel 2022 – ad aprile contro Spezia e Roma).

La prossima sfida dell’Inter sarà martedì in Champions League contro il Viktoria Plzen, ma servirà molto più di così per trovare una vittoria e prendersi i tre punti.

Inter-Torino, il tabellino

Inter-Torino 1-0

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco (76′ Bellanova); Dumfries (69′ Bastoni), Barella, Brozovic, Calhanoglu (77′ Mkhitaryan), Darmian (85′ Gosens); Lautaro, Dzeko (69′ Correa). All. Inzaghi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez (77′ Zima); Lazaro (90′ Singo), Lukic, Linetty (69′ Ilkhan), Vojvoda; Seck (69′ Radonjic), Vlasic; Sanabria (90′ Pellegri). All. Juric (in panchina Paro)

ARBITRO: G. Ayroldi

GOL: 89′ Brozovic

AMMONITI: 52′ Sanabria, 55′ Brozovic, 68′ Lukic

ESPULSI: –

NOTE: recupero 7′