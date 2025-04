Bruxelles, vittorie di Coello-Tapia e conferma per Josemaria-Sanchez in chiave ranking

In Belgio Coello-Tapia rimontano e si confermano in uno stato di forma invidiabile, Josemaria-Sanchez battono le antagoniste Brea-Triay

A Bruxelles i numero uno si confermano tali nel circuito Premier Padel con la coppia Arturo Coello e Agustin Tapia ancora irraggiungibili, dopo aver conquistato il Major di Doha a ribadire una superiorità nonostante qualche problema fisico che potrebbe far crescere i timori.

Nulla di imprevedibile anche sul versante femminile, da parte delle regine Paula Josemaria e Ari Sanchez capaci di prendersi la rivincita su Delfi Brea e Gemma Triay dopo la sconfitta in Qatar.

P2 Bruxelles, egemonia Coello-Tapia

Sebbene il gomito dolorante di Tapia potrebbe avere una sua valenza non per quanto visto a Bruxelles ma in considerazione del prossimo futuro, nulla ha davvero infastidito il camino del magnifico due in questo torneo. Durante il torneo, i numeri uno del ranking FIP hanno avuto un qualche intoppo solo ai quarti, contro i giovani Cardona-Augsburger, già capaci di batterli quest’anno ma che hanno poi subito l’esperienza degli avversari.

In finale contro Federico Chingotto e Ale Galan, è stata lotta dura con i Chingalan partiti forte, sorprendendo i rivali e portandosi a casa velocemente il primo set 6-2 per un vantaggio provvisorio perché Coello e Tapia si riallineano e riescono nell’impresa di ribaltare la partita, allungando al momento giusto nel secondo set (6-4) e dilagando nel terzo (6-1).

Vittoria di Josemaria-Sanchez

La finale femminile di Bruxelles, in qualche modo già scritta, ha deciso il successo di Paula e Ari per 6-2, 6-4 sulle antagoniste di questa stagione Brea-Triay che pareva dovesse sancire un avvicendamento per ora rimandato a data da destinarsi.