Bufera su Mazzola, i tifosi: Ma che interista sei?

Bufera social su Sandro Mazzola. Tanti gli interisti che sono arrivati a scrivergli: “Ma sicuro che sei dei nostri?”. Tutta colpa di un intervento dell’ex bandiera dell’Inter a Radio Kiss Kiss, dove era stato interpellato per un pronostico su Napoli-Inter, posticipo serale della 31ma giornata di serie A in programma domenica allo stadio Maradona. A scatenare il putiferio, la risposta di Mazzola non a una domanda sul match tra gli azzurri di Gattuso e i nerazzurri di Conte, bensì su un’eventuale chiamata di Andrea Agnelli alla Juve.

Mazzola: “Se Agnelli chiamasse…”

L’ex numero 10 dell’Inter, figlio di Valentino, mito del Grande Torino, ha ammesso candidamente che non avrebbe remore ad accettare un’offerta della Juventus: “Io a fare il direttore generale della Juve? Se mi chiamasse Agnelli ci andrei. Ricordo che Gianni mi chiamò una volta, dicendomi che andava a vedere di nascosto il grande Torino di papà. Da calciatore però dissi no alla Juventus e sapete perché? Fu mia madre a dirmi: ‘Non puoi andare lì, tuo papà si rivolterebbe nella tomba’. E così rifiutai la Juve. Avevo la maglietta del Toro cucita sulla pelle e la mettevo sempre quando andavo a giocare all’oratorio”.

Mazzola e la Juve, quante critiche

Apriti cielo. Tantissimi i commenti e le osservazioni da parte di tifosi dell’Inter “delusi” dalle parole di Mazzola. “Tira calci perchè non l’hanno chiamato in società”, ipotizza un supporter nerazzurro. “Ma che interista sei, Sandro? Sarà l’età che avanza”, un altro commento ricorrente. “Non ci posso credere, sei stato il mio mito, ho ancora le figurine Panini della grande Inter di Herrera custodite gelosamente”, è l’osservazione incredula di un tifoso. “Dai forse voleva fare una battuta”, lo difendono in un gruppo di tifosi su Facebook. “Ma cosa gli è successo? Non ci posso credere che sia caduto così in basso. Se è così ha perso la dignità, mi dispiace molto dirlo”.

