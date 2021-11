Bufera su Mourinho, il web: "Dai colpa ad altri dei tuoi fallimenti"

04-11-2021 08:22

Meno male che non aveva voglia di parlare di arbitri e di serie A, come aveva premesso nella conferenza alla vigilia della gara di Conference League contro il Bodoe Glimt. Evidentemente Mourinho preferiva lanciarsi in sfoghi senza contradditorio perchè qualche ora dopo l’incontro con la stampa ha pubblicato un post al veleno tornando sul controverso rigore sbagliato da Veretout contro i bianconeri e non fatto ripetere dall’arbitro Orsato. Dopo aver allegato gli screenshot dei due penalty, quello di Veretout e quello di Dybala, Mourinho chiede in inglese ai suoi followers su Instagram: “Uno è stato ripetuto, l’altro no. Indovina quale”.

I tifosi sui social scaricano Mourinho

Un lamento (non certo il primo) che ha fatto scattare la protesta dei tifosi via twitter: “Mourinho rosicone non me lo aspettavo..Che fine ingloriosa..” o anche: “Inizia a sentire l’odore di esonero“, oppure: “Darà la colpa ad altri per i suoi fallimenti e i media avranno paura di fargli notare la verità” e ancora: “Mourinho ha la memoria corta, ricordasse a tutti i rigori netti non dati alle avversarie per fargli fare il triplete con l’Inter”

C’è chi scrive: “Mourinho si sta giocando l’ultima carta della disperazione: l’antijuventinita‘. Penoso. Scarso. Obsoleto” o anche: “Le dichiarazioni inutili di un personaggio inutile come Mourinho, non fanno che confermare il pagliaccio che già è” e poi: “date ancora eco alle parole di questo personaggio… che costruisce polemiche.. solo per rimanere al centro dell’attenzione e spostare l’attenzione dalle 6 pere che ha preso da perfetti sconosciuti..”

Il web è impietoso: “Patetico, non ha ancora vinto uno scontro diretto e ha preso 6 gol da dei dilettanti in una partita ufficiale, perché non ci spiega come ha preso 6 gol contro una squadra di scappati di casa????…..sopravvalutato” e anche: “si sa, il pianto frutta. Peccato che ha ‘dimenticato’ di menzionare il rigore che gli è stato regalato da Guida al derby trasformato da Veretout. Bene, anche quello sarebbe stato da ripetere”.

Infine la chiosa: “Prima cosa i giocatori dello Zenit entrano in area di rigore dalla lunetta, cosa assolutamente vietata; seconda cosa in Juventus-Roma ci sono ben due giocatori della Roma in area di rigore contro uno della Juventus. Quindi come al solito stai parlando del nulla!”.

