Bufera su Renato Sanches: esce facendo il dito medio ai tifosi

18-01-2022 17:03

Renato Sanches protagonista di Olympique Marsiglia-Lille , sia in campo che fuori. Una giornata decisamente particolare per il portoghese, che rischia una squalifica per un brutto gesto riservato ai tifosi avversari.

Il match del ‘Velodrome’ è iniziato alla grande per il portoghese, autore dell’assist da corner per il goal del momentaneo vantaggio firmato da Boltman . Nel finale, dopo il pareggio dell’ex romanista Under, ha lasciato il campo lentamente per fare spazio al compagno Xeka. Un atteggiamento per niente gradito alla tifoseria del Marsiglia, che ha ricoperto di insulti l’ex Bayern Monaco.

Renato Sanches non ci ha messo molto a rispondere ai tifosi avversari, facendo loro il dito medio. Un gesto che, nelle ore successive, è diventato virale sul web.

[ #L1 🇫🇷] Au moment de son remplacement, Renato Sanches a adressé un doigt d’honneur en direction des supporters marseillais… pic.twitter.com/X8ysicNXMj — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) January 17, 2022

Un gesto certamente non edificante, che potrebbe portare ad una squalifica del giocatore. Da capire se tale azione del portoghese sia stata vista o meno dall’arbitro o dai suoi collaboratori.

OMNISPORT