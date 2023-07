Buffon non smette mai di stupire. Dalle lacrime al Tardini con il Parma alla chiamata in Arabia Saudita: l'occasione della vita prima di ritirarsi

02-07-2023 13:35

“L’indeciso è uno che teme di volere il contrario di ciò che vuole.” Una celebre frase dello storico scrittore Roberto Gervaso pervade la mente di Gianluigi Buffon (45 anni), attuale capitano e portiere del Parma. Se certi amori non finiscono mai, Gianluigi lo ha già dimostrato due estati fa, dopo che dalla Juventus è voluto tornare al Parma, la sua prima squadra professionistica dove militò per 6 stagioni dal ’95 al 2001.

Buffon, una carriera ricca di successi che potrebbe terminare ora

Ripercorrendo gli anni d’oro di Buffon, con i club ha vinto dieci campionati di Serie A — record assoluto—, uno di Serie B, sei Coppe Italia, sette Supercoppe italiane, una Coppa UEFA, un campionato di Ligue 1 e una Supercoppa di Francia. Con la Nazionale italiana, di cui detiene il record di presenze (176), è stato campione del mondo nel 2006 e vicecampione d’Europa nel 2012, partecipando a cinque Mondiali (primato condiviso con Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Guillermo Ochoa, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Lothar Matthäus). Ha partecipato inoltre a quattro Europei e due Confederations Cup.

L’eterno Gigi Buffon non smette mai di stupire e, dopo le lacrime al Tardini per il mancato approdo in Serie A, può sorprendere ancora. Ad alti livelli potrebbe continuare a restare nonostante la sua grande età per il mondo calcistico professionistico. Per Buffon, al momento, sono arrivati alcuni sondaggi da più club della Saudi Pro League (massima serie di calcio arabo), pronti a mettere sul piatto una proposta da circa 30 milioni di euro a stagione.

L’occasione di raggiungere Ronaldo in Arabia Saudita

Grazie a queste offerte potrebbe diventerebbe il titolare lì dove sono pronti a convincerlo con un’importante cifra, dandogli l’occasione di continuare a vivere un’esperienza ad alti livelli nel mondo del calcio. L’Arabia Saudita, inoltre, vuole convincere Buffon a firmare, oltre un contratto di un anno da calciatore, anche un secondo come ambasciatore del calcio per l’Arabia Saudita.