Dopo il calcio, l'Arabia Saudita pronta a mettere le mani sul tennis

Dopo aver fatto il suo regale ingresso nel calcio, il fondo sovrano Pif punta ad avere quote importante nell'ATP. Gaudenzi ben disposto a discutere con gli arabi.

28-06-2023 08:24

Il fondo sovrano Pif sta investendo ingenti capitali nel calcio ma ci sarebbero altri sport nel mirino, in particolare il tennis.

Arabia Saudita, si punta ad avere quote del circuito ATP

L’Arabia Saudita ha deciso di diventare un gigante dello sport. Gli investimenti del fondo sovrano Pif nel mondo del calcio stanno sconvolgendo l’Europa, da sempre considerata il feudo calcistico per eccellenza. Ogni giorno, arrivano offerte monster per i migliori calciatori presenti in Europa.

Ora l’Arabia Saudita sarebbe pronta a farsi largo anche nel mondo del tennis. L’obiettivo sarebbe quello di acquisire quote del circuito ATP. Andrea Gaudenzi, confermato CEO dell’ATP fino al 2026, ha dichiarato di aver intrattenuto “discussioni positive” con gli investitori arabi.

Arabia Saudita, tanti progetti e più soldi nel circuito

Il fondo sovrano Pif mira a rinforzare le attuali strutture esistenti. Porterebbe più soldi nel circuito e questo andrebbe anche a favore dei giocatori che potrebbero arrivare a guadagnare cifre ancor più elevate.

L’australiano Nick Kyrgios, uno dei tennisti più fumantini del circuito, è stato piuttosto chiaro via social. Dopo aver approvato la direzione che starebbe per prendere l’ATP, quindi un’apertura verso l’Arabia Saudita, ha spiegato che, in questo modo, i giocatori sarebbero pagati come meritano.

Arabia Saudita, in arrivo anche le ATP NextGen Finals

Già sede della prestigiosa Diriyah Cup, l’Arabia Saudita pare destinata a portarsi a casa anche le ATP NextGen Finals (contratto di cinque anni), a conferma della grande voglia di tennis da parte del fondo sovrano Pif (e della sua enorme disponibilità economica).

Ma non finisce certamente qui. Dopo averci già fatto un tentativo, senza successo, in passato, il ricco fondo sovrano Pif starebbe pensando a come convincere la Formula 1 ad aprirsi al ricco mondo arabo. Liberty Media per ora non vuole sentirne parlare ma l’Arabia Saudita non pare intenzionata ad alzare bandiera bianca.