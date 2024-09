Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sposi: la due giorni del matrimonio dell'anno. Alena Seredova, la reazione in una storia

Tutti i dettagli sulla due giorni di festeggiamenti che sigillano la storia tra l'ex portiere della Juventus e del Parma, nonché ex azzurro e capo delegazione della Nazionale, e la giornalista televisiva

Non vi è dettaglio che non si stato analizzato, soppesato e reso pubblico – nell’era della condivisione – di quel si è profilato quale il matrimonio dell’anno. Vuoi per la notorietà di entrambi gli sposi, Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico, vuoi per l’epilogo atteso di una lunga storia d’amore che ha segnato il decennio per l’intensità e anche le conseguenze affrontate.

Inevitabile, dunque, che suscitasse gioia, appagamento e inevitabile attenzione dopo il rinvio delle nozze determinato – come è stato annunciato e confermato dalla diretta interessata – a causa degli Europei di calcio, per l’impegno come capo delegazione di Gigi.

Il matrimonio Buffon-D’Amico, evento di due giorni

Matrimonio settembrino, quello Buffon-D’Amico in un contesto romantico e struggente per la meraviglia che suscita un contesto come Villa Oliva, a San Pancrazio, sulle colline lucchesi per una due giorni che si è profilata come curata, ma altrettanto priva di iperboli.

L’evento ha avuto la durata di due giorni: la cerimonia, con rito civile, è stata officiata infine sabato 28 settembre dalla giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fogar, amica della sposa, mentre domenica 29 gli sposi hanno organizzato una festa con personaggi noti e amici nello stabilimento di proprietà di Buffon in riva al mare, “Bagni La Romanina”.

Il post su Instagram dopo il rito civile

Come gli stessi sposi hanno scritto, semplicemente, su Instagram “Finalmente noi”. Un consolidamento che è diventato un momento che equivale al consolidamento del rapporto tra la conduttrice televisiva e l’ex portiere della Juventus e della Nazionale.

Ilaria D’Amico, per il rito civile, ha scelto di indossare un abito Luisa Beccaria estremamente romantico ma ricco di un pizzo ricercato; spalle scoperte, è stata accompagnata lungo i viali della Villa dal figlio. Fra le mani un bouquet di rose rosa e bianche; Buffon invece ha scelto pure stavolta Giorgio Armani per un abito blu con cravatta di una tonalità più chiara, Armani anche per i figli della coppia. Louis Thomas e David Lee (i figli avuti dalla prima moglie, Alena Seredova che ha pubblicato una storia stamani), Pietro (il figlio di Ilaria D’Amico avuto dall’ex compagno Rocco Attinasi) e Leopoldo Mattia (otto anni), il bambino nato dalla loro relazione.

Gli ospiti

Passiamo ai presenti alle nozze, in numero esiguo rispetto a quanti hanno preso parte alla festa sulla spiaggia. Tra i testimoni, anche l’attrice Monica Bellucci insieme al compagno, il regista americano Tim Burton, amica storica della sposa da lunga data, Angela Pedrini, altra testimone. Poi i giornalisti Mediaset, Costanza Calabrese e Dario Maltese, Fabio Caressa (Sky) e la moglie Benedetta Parodi, oltre alla conduttrice tv Victoria Cabello.

I testimoni di Buffon sono invece Alessandro Nista, Paolo Luchi e Gianluca Baccarini. Con loro il presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha rivolto un augurio speciale agli sposi, il ct della Nazionale Luciano Spalletti, il neo dirigente della Juventus e compagno di Gigi, Giorgio Chiellini, con Bonucci e Barzagli a ricomporre la mitica BBC, e Gabriele Gravina, il presidente della Figc. E poi ancora l’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli (con il quale ha mantenuto un rapporto di amicizia) e sua moglie, Zvonimir Boban in compagnia della consorte, Beppe Bergomi e Alessandro Alciato.

Le promesse di Buffon e D’Amico

Grande sensazione hanno suscitato le promesse della coppia: «Grazie a te, Ilaria, ho conosciuto il vero amore. Io non credevo potesse esistere». Ilaria che è al suo primo sì ha stretto le mani del marito e si è rivolta con lo sguardo verso i figli di entrambi: «Se siamo qui è anche grazie alla nostra meravigliosa famiglia e all’amore dei nostri ragazzi». Festa fino a notte fonda e – da quel che riportano le cronache lette- un romanticissimo ballo di coppia degli sposi sulle note di «I will always love you» di Whitney Huston, la loro canzone.

La festa in spiaggia

La festa del day after ha visto partecipare gli invitati più una cerchia allargata di invitati legati al mondo professionale e non di entrambi gli sposi. Ilaria D’Amico era in bianco, elegantissima con un abito a balze ma di un’eleganza adeguata al contesto e a un festeggiamento in spiaggia, e così anche Buffon il quale è giunto allo stabilimento con un completo nero.

La coppia è stata al centro del party estremamente animato, dalle foto diffuse. Un contesto comunque riservato a una cerchia ristretta di figure vicinissime a entrambi, affetti che hanno attraversato e hanno fatto da pilastro di questo decennio assieme.

Fonte: IPA

Gli sposi nello stabilimento “La Romanina”

Il post di Alena Seredova

Per ora dall’ex Alena Seredova, che si è sposata un anno fa con il suo compagno il manager Alessandro Nasi (cigino di Andrea Agnelli), non ha esternato alcun messaggio o riflessione fino a lunedì mattina. La sua storia, da decifrare, è un inno al cambiamento. E alla distensione, infine, dopo inevitabili tensioni e relative delusioni che la stessa modella e attrice ha palesato sulla separazione – dolorosa – dall’ex marito. Oggi ogni tassello sembra al suo posto. Finalmente.