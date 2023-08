Gigi Buffon, l’omaggio all’amico Vialli commuove il mondo del web

Messaggio di Buffon all'amico scomparso, l'ex portiere prenderà il suo posto come capodelegazione dell'Italia e ricorda la sua passione per il golf

26-08-2023 13:15

Una lunga e intensa amicizia. Da giocatori prima e anche dopo, quando Vialli ha appeso le scarpette al chiodo come solo pochi giorni fa ha deciso di fare Buffon. L’ex portiere del Parma ha sempre avuto un rapporto speciale con Vialli e per un segno del destino prenderà anche il suo posto come capodelegazione della Nazionale, ruolo che l’ex Samp e Juve aveva ricoperto agli Europei vinti in Inghilterra e che era stato costretto a lasciare quando le sue condizioni di salute cominciarono a peggiorare.

Il commovente messaggio di Buffon a Vialli

Buffon ha voluto ricordare l’amico scomparso con un messaggio sui social. La foto postata su Instagram vede Buffon con al fianco una rappresentazione su un quadretto in montagna di Gianluca Vialli in un primo piano e sullo sfondo un maestoso paesaggio. Il messaggio che accompagna l’immagine di Vialli: “Grazie campione, anche il golf guarda in alto”.

Questa frase rappresenta un chiaro omaggio a una delle più grandi passioni di Vialli, il golf. Nel suo post Instagram, Buffon scrive: “In qualsiasi posto, il tuo ricordo è vivido dentro ciascuno di noi. Sempre nel nostro cuore, Gianluca. Buca n.9″.

La passione di Gianluca Vialli per il golf e il calcio

La menzione della “Buca n.9” è un riferimento sia alla passione di Vialli per il golf che al suo storico numero di maglia. La foto e il messaggio condivisi da Buffon riflettono il legame speciale che ha unito i due campioni nel corso degli anni, oltre a celebrare l’eredità e lo spirito indomito ed eterno di Gianluca Vialli.

Il ricordo di Buffon alla morte di Vialli

Buffon aveva esternato sui social le sue emozioni anche nel giorno della morte dell’amico, scrivendo: “”Non è semplice trovare le parole in questo momento. Sei stato un gigante, così in campo come nella vita. Hai lottato fino alla fine a testa alta con una dignità unica. Questa maglia che mi regalasti ha un valore inestimabile e ogni volta che la guarderò non potrò che dirti grazie per tutto quello che hai fatto. Il vuoto che lasci è immenso. Ciao Gianluca”.

Le reazioni del web al messaggio di Buffon per Vialli

“Grande Gigi, Vialli resterà per sempre nei nostri cuori.” Il web ha apprezzato non poco la spontaneità di questa foto e di questo post omaggio di Buffon per Vialli. Fioccano i commenti tutti per ringraziare Buffon e per ricordare Vialli: “Gigi sei il numero uno, insieme sarete per sempre due leggende. Ovunque sarai Vialli nei nostri cuori”; “Siete due grandi, per sempre”; “Rimani una ispirazione per molti, il mio eroe. Ciao Gianluca”.