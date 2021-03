Bulgaria-Italia, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Bulgaria-Italia:

BULGARIA (3-5-2): P. Iliev; Antov, Bozhikov, Dimov; Cicinho, Chochev, Kostadinov, Vitanov, Tsvetanov; Delev, Galabinov.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

Seconda giornata di qualificazioni mondiali per l’Italia, impegnata a Sofia contro la Bulgaria: gli azzurri non hanno mai vinto qui nella loro storia e sono a caccia della prima affermazione.

Petrov dà fiducia allo spezzino Galabinov in coppia con Delev in attacco, Cicinho e Tsvetanov gli esterni di centrocampo. Kostadinov in cabina di regia, coadiuvato da Chochev e Vitanov. Difesa a tre composta da Antov, Bozhikov e Dimov, tra i pali spazio a Plamen Iliev.

Mancini effettua sei cambi rispetto al vittorioso match contro l’Irlanda del Nord: davanti a Donnarumma spazio per Florenzi e Spinazzola sulla linea dei terzini, Bonucci e Acerbi difensori centrali. In mediana si rivedono gli interisti Barella e Sensi, completa il reparto Verratti. Tridente offensivo con Chiesa e Insigne sugli esterni, a supporto della punta centrale Belotti.

OMNISPORT | 28-03-2021 20:12